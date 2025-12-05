الولايات المتحدة توافق على بيع قنابل لكندا بقيمة 2.68 مليار دولار

واشنطن-سانا

أعلنت الولايات المتحدة موافقتها على بيع قنابل لكندا بقيمة 2.68 مليار دولار.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها في إخطار للكونغرس : ” إن الصفقة تشمل ما يصل إلى 3414 قنبلة من طراز “بي إل يو-111” التي تزن كل منها 226 كغ والقادرة على ضرب تشكيلات القوات، إضافة إلى ما يصل إلى 3108 قنابل أخرى من طراز “جي بي يو-39” المخصصة لضرب الأهداف الثابتة بدقة، وأكثر من خمسة آلاف من ذخائر الهجوم المباشر المشترك لتحويل القنابل غير الموجهة إلى ذخائر موجهة.

واعتبرت الخارجية الأميركية أن الصفقة “ستحسن القدرة الدفاعية الموثوقة لكندا لردع العدوان في المنطقة، وضمان التشغيل البيني مع القوات الأميركية، وتعزيز قدرة البلاد على المساهمة في الدفاع القاري المشترك”.

وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أكد في آب الماضي، أن بلاده ستحقق هذا العام هدف حلف شمال الأطلسي بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، قبل سنوات من الموعد المحدد.