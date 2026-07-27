فيدان وغوتيريش يبحثان هاتفياً الوضع في سوريا وقبرص

thumbs b c e1ffe61521312ba579c0ceeffc7ee8b0 فيدان وغوتيريش يبحثان هاتفياً الوضع في سوريا وقبرص
الأناضول

أنقرة-سانا‏

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، آخر المستجدات ‏على الساحة الإقليمية، ولا سيما الوضع في سوريا وقضية قبرص‎ .‎

ونقلت وكالة الأناضول عن وزارة الخارجية التركية، قولها أمس‎ ‎الاحد: “إن فيدان وغوتيريش بحثا خلال الاتصال التطورات الإقليمية ‏في إطار الزيارتين اللتين أجراهما الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا وجزيرة قبرص‎”.‎

وكان غوتيريش زار يوم السبت الماضي سوريا، وهي الزيارة الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009، حيث أكد خلال الزيارة ‏وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا، ودعا المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود الممكنة لدعم الشعب السوري‎.‎

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