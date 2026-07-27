فيدان وغوتيريش يبحثان هاتفياً الوضع في سوريا وقبرص

أنقرة-سانا
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، ولا سيما الوضع في سوريا وقضية قبرص .
ونقلت وكالة الأناضول عن وزارة الخارجية التركية، قولها أمس الاحد: “إن فيدان وغوتيريش بحثا خلال الاتصال التطورات الإقليمية في إطار الزيارتين اللتين أجراهما الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا وجزيرة قبرص”.
وكان غوتيريش زار يوم السبت الماضي سوريا، وهي الزيارة الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009، حيث أكد خلال الزيارة وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا، ودعا المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود الممكنة لدعم الشعب السوري.