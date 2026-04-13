وقفة تضامنية في هولندا لإحياء ذكرى ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

9 4 1 وقفة تضامنية في هولندا لإحياء ذكرى ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة
المركز الفلسطيني للإعلام

أمستردام-سانا

شهدت العاصمة الهولندية أمستردام وقفةً تضامنيةً، لإحياء ذكرى الأطفال والصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتنديد بالانتهاكات المستمرة بحق المدنيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الفعالية أقيمت في ساحة “دام” وسط المدينة، حيث عرض المشاركون صوراً وأسماء الصحفيين الذين قُتلوا خلال العدوان، في محاولة لتسليط الضوء على الجرائم المرتكبة بحقهم، فيما وُضعت آلاف من أحذية الأطفال في المكان بمشهد رمزي يجسد حجم المأساة الإنسانية.

وخلال الفعالية، تلا فنانون وممثلون ومنتجون هولنديون أسماء الأطفال الضحايا وأعمارهم تباعاً، في تعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض استهداف المدنيين.

كما قام متطوعون بتوزيع منشورات توعوية على المارة، تضمنت معلومات حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في إطار جهود لرفع الوعي بما يجري هناك.

وتأتي هذه الفعالية في ظل تواصل التحركات الشعبية في عدد من الدول الأوروبية، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي وللمطالبة بوقفه، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

