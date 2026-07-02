ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الروسية على كييف إلى 17 قتيلاً‎ ‎

كييف-سانا
أعلنت السلطات الأوكرانية ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الروسية التي استهدفت العاصمة كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس إلى 17 قتيلاً.
ونقلت “فرانس برس” عن خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية قولها في منشور على تلغرام: “حصيلة القتلى في كييف ارتفعت إلى 17 شخصاً، وتتواصل عمليات الطوارئ والإنقاذ في موقع القصف الروسي”.
وكان رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف تيمور تكاتشنكو أعلن في وقت سابق اليوم أن حصيلة قتلى الهجوم الروسي ارتفعت إلى 8 أشخاص، متهماً موسكو بتعمد استهداف المناطق السكنية والمدنيين.
ويأتي هذا الهجوم في ظل تصعيد ميداني متبادل بين الجانبين، مع تكثيف أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيّرة بعيدة المدى داخل العمق الروسي، مستهدفةً بنى تحتية للطاقة ومواقع عسكرية.