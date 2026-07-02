ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الروسية على كييف إلى 17 قتيلاً‎ ‎

photo 2026 07 02 13 50 38 ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الروسية على كييف إلى 17 قتيلاً‎ ‎
رويترز

كييف-سانا‏

أعلنت السلطات الأوكرانية ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الروسية التي ‏استهدفت العاصمة كييف في الساعات الأولى من صباح ‏اليوم الخميس إلى ‌‏17 قتيلاً.‏

ونقلت “فرانس برس” عن خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية قولها في ‏منشور على تلغرام: “حصيلة القتلى في كييف ارتفعت إلى 17 شخصاً، ‏وتتواصل عمليات الطوارئ والإنقاذ في موقع القصف الروسي‎”‎.

وكان رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف تيمور تكاتشنكو أعلن في وقت ‏سابق اليوم أن حصيلة قتلى ‏الهجوم الروسي ارتفعت إلى 8 أشخاص، متهماً ‏موسكو بتعمد استهداف المناطق السكنية والمدنيين.‏

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصعيد ميداني متبادل بين الجانبين، مع تكثيف ‏أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها ‏بالطائرات المسيّرة بعيدة المدى ‏داخل العمق الروسي، مستهدفةً بنى تحتية للطاقة ومواقع عسكرية.‏

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