مصرع 5 أشخاص على الأقل جراء زلزال قبالة سواحل الفلبين

مانيلا-سانا
أعلنت إدارة الكوارث في الفلبين اليوم الإثنين، مصرع خمسة أشخاص على الأقل، جراء زلزال بلغت قوته 7.8 درجات ضرب المياه قبالة سواحل جنوب البلاد.
ونقلت وكالة شينخوا عن رئيس إدارة الكوارث في مدينة جنرال سانتوس أغريبينو داسيرا قوله: إن السلطات تواصل التحقق من حجم الخسائر البشرية والأضرار الناجمة عن الزلزال.
وأوضح المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن الزلزال التكتوني وقع على عمق 33 كيلومتراً، وتمركز على بعد 32 كيلومتراً جنوب غربي ساحل مدينة ماسيم في مقاطعة سارانجاني بجزيرة مينداناو، بالقرب من مدينة جنرال سانتوس.
وأضاف المعهد: إن أعلى موجة تسونامي سُجلت بلغت 1.4 متر، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بانهيار بعض المباني وانقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق، إضافة إلى الشعور بالهزات الأرضية في المقاطعات المجاورة.
وتشهد الفلبين نشاطاً زلزالياً متكرراً بسبب وقوعها ضمن “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي منطقة تضم حدوداً لصفائح تكتونية رئيسية، وتُعد من أكثر مناطق العالم عرضة للزلازل والثورانات البركانية.