مصرع 5 أشخاص على الأقل جراء زلزال قبالة سواحل الفلبين

مانيلا-سانا‏

أعلنت إدارة الكوارث في الفلبين اليوم الإثنين، مصرع خمسة أشخاص على الأقل، جراء زلزال بلغت قوته 7.8 درجات ‏ضرب المياه قبالة سواحل جنوب البلاد.‏

ونقلت وكالة شينخوا عن رئيس إدارة الكوارث في مدينة جنرال سانتوس أغريبينو داسيرا قوله: إن السلطات تواصل التحقق ‏من حجم الخسائر البشرية والأضرار الناجمة عن الزلزال.‏

وأوضح المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن الزلزال التكتوني وقع على عمق 33 كيلومتراً، وتمركز على بعد 32 ‏كيلومتراً جنوب غربي ساحل مدينة ماسيم في مقاطعة سارانجاني بجزيرة مينداناو، بالقرب من مدينة جنرال سانتوس.‏

وأضاف المعهد: إن أعلى موجة تسونامي سُجلت بلغت 1.4 متر، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بانهيار بعض المباني ‏وانقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق، إضافة إلى الشعور بالهزات الأرضية في المقاطعات المجاورة.‏

وتشهد الفلبين نشاطاً زلزالياً متكرراً بسبب وقوعها ضمن “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي منطقة تضم حدوداً لصفائح ‏تكتونية رئيسية، وتُعد من أكثر مناطق العالم عرضة للزلازل والثورانات البركانية.‏