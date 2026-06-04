واشنطن توقف رجل أعمال بتهمة تزويد إيران بتقنيات أميركية

واشنطن -سانا

أوقفت السلطات الأميركية، أمس الأربعاء، رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على إيران، من خلال شراء وتوريد معدات وتقنيات أميركية متقدمة إلى جهات إيرانية، من بينها مؤسسات مرتبطة بالبرنامج النووي والقطاع العسكري.

ونقلت صحيفة “إندبندنت” عن مكتب الادعاء العام الأميركي في ولاية كاليفورنيا، أن جمشيد غومي اعتُقل في مدينة سانتا آنا، بموجب شكوى جنائية تتهمه بالتآمر لانتهاك “قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية”، الذي يُعد أحد الأطر القانونية الرئيسية للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

ووفقاً لبيانات وزارة العدل الأميركية، استخدم غومي على مدى أكثر من عشر سنوات شركته التي تتخذ من طهران مقراً لها للحصول على معدات أميركية المنشأ متخصصة في مجالات الشبكات والأمن السيبراني وتقنيات التشفير، قبل إعادة شحنها إلى إيران عبر وسطاء وشركات واجهة في دول أخرى، من دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الخزانة الأميركية.

وأضافت السلطات الأميركية: إن الشركة المملوكة لغومي زودت “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية” بمعدات أميركية متخصصة خلال الفترة بين عامي 2017 و2023، كما قامت بين عامي 2014 و2022 بتوريد تجهيزات تقنية إلى وزارة الدفاع الإيرانية ومؤسسات مرتبطة بها.

وتخضع إيران لعقوبات أميركية متعددة على خلفية برنامجها النووي وأنشطتها العسكرية، وكانت التوترات بين واشنطن وطهران قد تصاعدت إلى مواجهة عسكرية في أواخر شباط الماضي، فيما لا تزال الأوضاع متوترة رغم الجهود الدبلوماسية والوساطة الباكستانية الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي النزاع بين الجانبين.