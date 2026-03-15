مسؤولة إماراتية تدعو لإجبار إيران على رفع قبضتها عن مضيق هرمز

أبوظبي-سانا

دعت وزيرة الدولة في دولة الإمارات لانا نسيبة إلى إجبار إيران على رفع قبضتها الخانقة على مضيق هرمز مشددة على عدم السماح لإيران باحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة.

وفي مقابلة مع شبكة ” يورونيوز” الإخبارية حذرت نسيبة من أنه إذا تعطل مضيق هرمز الممر المائي الحيوي للملاحة الدولية فإن ذلك سيؤثر على أسعار الطاقة العالمية والأمن الغذائي والإمدادات الغذائية، مؤكدة على ضرورة عدم السماح لإيران باحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة لسلوكها كدولة مارقة.

كما حذرت الوزيرة من أن عواقب الاضطراب تمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة حيث يمر نحو 20% من إمدادات الطاقة في العالم عبر هذا الممر المائي، مشيرة إلى أن أبو ظبي تواصل جهودها للتعامل مع أزمة الطاقة العالمية المتنامية”.

فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، قالت الوزيرة: “نحن مورد مسؤول وملتزم في سوق الطاقة العالمي وسنواصل القيام بكل ما في وسعنا كما أننا مركز لوجستي عالمي، فنحن نربط الوجهات من دبي على سبيل المثال بأكثر من 155 وجهة حول العالم”.

وأكدت الوزيرة أن حجم التحدي الذي يواجه البلاد، حيث كان للإمارات الحصة الأكبر من هجمات الصواريخ والمسيرات الإيرانية في الشرق الأوسط بأكمله منذ بدء الحرب، مضيفا “لقد مررنا بـ 14 يوماً مليئة بالتحديات.. وعلى الرغم من الهجمات تمكنت الإمارات من الحفاظ على الاستقرار”.

وأشارت إلى أن” الأولوية منذ بداية الهجمات كانت حماية السكان وضمان استمرار عمل اقتصاد البلاد وعدم تعطيل الحياة الطبيعية، مبينة أن أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية هي الأفضل في فئتها.

ويتدفق عبر مضيق هرمز الذي يعد شرياناً حيوياً نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وإغلاقه يهدد استقرار أسواق الطاقة ويشكل خطراً جسيماً على منظومة الأمن الغذائي العالمي.