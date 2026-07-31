مصرع 11 شخصاً جراء انفجار بمجمع مناجم فحم في باكستان

إسلام أباد-سانا

لقي 11 عاملاً على الأقل مصرعهم، فيما فُقد 25 آخرون اليوم الخميس، جراء انفجار ناجم عن تسرب غاز الميثان داخل مجمع لمناجم الفحم في منطقة سورانج بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

ونقلت رويترز عن مسؤول المناجم والمعادن في الإقليم شعيب نوشيرواني قوله: إن “الانفجار أدى إلى انهيار جزء من مجمع المناجم، وكان داخله 36 عاملاً لحظة وقوع الحادث”، مشيراً إلى انتشال جثامين 11 عاملاً حتى الآن، فيما لا يزال 25 آخرون في عداد المفقودين.

من جانبه، أوضح كبير مفتشي المناجم في الإقليم محمد عاطف أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث على عمق يبلغ نحو 1219 متراً في منطقة سورانج، لافتاً إلى أن فرص العثور على ناجين تتضاءل مع مرور الوقت.

ويشهد إقليم بلوشستان بين الحين والآخر حوادث مماثلة في مناجم الفحم نتيجة انفجارات غاز الميثان وضعف إجراءات السلامة، إذ أسفر انفجار مماثل وقع في منطقة هارناي خلال آذار عام 2024 عن مصرع 12 عاملاً.