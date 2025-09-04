مصرع 31 شخصا في حادث انقلاب قارب وسط نيجيريا

أبوجا-سانا

أعلنت السلطات النّيجيرية مصرع 31 شخصاً في حادث انقلاب قارب في نهرٍ وسط نيجيريا مساء أمس .

ونقلت شبكة ( إيه ي سي نيوز) الإخبارية عن حسيني عيسى، المسؤول في الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا قوله : ” إنّ القارب المحمّل بحمولة زائدة اصطدم بجذع شجرة في منطقة بورغو بولاية النيجر بينما كان يحمل 90 شخصًا”.

واضاف:”انه تمّ انتشال 31 جثة وإنقاذ خمسين شخصاً آخرين حتى الآن، فيما لاتزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة عن المفقودين .

و تُعد حوادث غوق القوارب شائعة في المناطق النائية في نيجيريا خلال موسم الأمطار, وغالبًا ما يكون السبب فيها الحمولة الزائدة أو سوء صيانة السفن والقوارب ، ويقول المحللون إن العديد من هذه القوارب تعمل بدون سترات نجاة.

