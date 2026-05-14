أردوغان: نسعى إلى جعل المرحلة المقبلة “قرن العالم التركي”

أستانا-سانا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده اتفقت مع كازاخستان على توفير الإمكانيات اللازمة لتعزيز منظمة الدول التركية على المستوى المؤسسي، معرباً عن أمله في أن تكون المرحلة المقبلة “قرن العالم التركي”.



ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله ‏خلال الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان، الذي عقد اليوم الخميس في العاصمة الكازاخستانية أستانا، وعقب لقائه الرئيس الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف: إن العلاقات بين تركيا وكازاخستان تواصل تقدمها في إطار “الشراكة الاستراتيجية المعززة” في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه بحث مع توكاييف ملفات التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية والنقل، إضافة إلى عدد من القضايا الدولية.



وفيما يتعلق بمنظمة الدول التركية، قال الرئيس التركي: “اتفقنا على توفير الإمكانيات التي ستعزز المنظمة على المستوى المؤسسي، ونأمل أن نجعل المرحلة المقبلة معاً قرن العالم التركي”.



يشار إلى أن منظمة الدول التركية انطلقت عام 2009 تحت اسم “المجلس التركي”، حيث تأسست عقب توقيع اتفاقية نخجوان بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان، قبل أن تنضم إليها أوزبكستان عام 2019، فيما تتمتع تركمانستان وهنغاريا و”جمهورية شمال قبرص التركية” بصفة مراقب.



وفي قمة إسطنبول عام 2021، تم اعتماد الاسم الحالي للمنظمة بدلاً من “المجلس التركي”.