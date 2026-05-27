صندوق النقد يبدأ مفاوضات مع بنغلادش بشأن برنامج مساعدات لمواجهة أزمة الطاقة

واشنطن-سانا

أعلن صندوق النقد الدولي بدء مفاوضات مع حكومة بنغلادش بشأن برنامج مساعدات جديد، بناءً على طلب تقدمت به دكا لمواجهة التداعيات الاقتصادية وأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأمريكية ـ الإسرائيلية على إيران.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس بعثة الصندوق في بنغلادش إيفو كرزنار قوله، أمس الثلاثاء: إن “السلطات البنغلادشية طلبت برنامجاً جديداً مدعوماً من صندوق النقد الدولي”، مشيراً إلى أن خبراء الصندوق يجرون حالياً مباحثات مكثفة مع الحكومة البنغلادشية حول أولويات السياسات الاقتصادية وبرامج الإصلاح المقترحة.

وجاء التحرك عقب اجتماع افتراضي جمع وزير المالية والتخطيط البنغلادشي أمير خسرو محمود شودري، ونائب المدير العام لصندوق النقد نايجل كلارك، حيث اتفق الجانبان على تسريع إعداد بنود البرنامج الجديد بهدف الحد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وكانت بنغلادش أعلنت في آذار الماضي سعيها للحصول على قروض بقيمة ملياري دولار من جهات مانحة دولية لدعم أمن الطاقة، عقب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، فيما وافق البنك الدولي الأسبوع الماضي على تقديم قرض بقيمة 350 مليون دولار لتعزيز إمدادات الطاقة في البلاد.

وتواجه بنغلادش ضغوطاً اقتصادية متزايدة، نتيجة اعتمادها شبه الكامل على استيراد الغاز الطبيعي المسال والنفط من منطقة الشرق الأوسط، حيث أدى تعطل الشحنات البحرية عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في الـ 28 من شباط الماضي إلى نقص حاد في الوقود.

ودفع ذلك الحكومة البنغلادشية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية مشددة، شملت وقف الإنتاج في معظم مصانع الأسمدة الحيوية، في محاولة لخفض استهلاك الطاقة والحد من تداعيات الأزمة.