بابا الفاتيكان يحذر من خطابات الاستقطاب ويدعو إلى تعزيز ثقافة التلاقي بين ‏الشعوب

مدريد-سانا‏

دعا بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر أمس السبت، قادة العالم إلى تجنب تقسيم ‏مجتمعاتهم عبر التبسيطات العقيمة للأمور بهدف كسب الشعبية، مشدداً على ‏ضرورة الإصغاء لنداءات السلام في العالم.‏

ونقلت رويترز عن بابا الفاتيكان قوله في خطاب استهل به جولة تستمر أسبوعاً في ‏إسبانيا: “أدعو الجميع إلى التخلي عن الخطابات التي تغذي الانقسام والاستقطاب ‏في واقعكم الاجتماعي وتاريخكم، والتغلب على التبسيطات العقيمة من خلال تقدير ‏مثمر لمدى تعقيد الأمور”، مشيراً إلى أن إغراء كسب الشعبية عبر تأجيج ‏الاستقطاب يبدو اليوم في تزايد مستمر، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات للكرامة ‏الإنسانية.‏

وأوضح البابا أن التكنولوجيا تتحمل جانباً من المسؤولية في هذا الإطار، بالنظر ‏إلى إسهامها في خلق بيئة تضخم الأحكام المسبقة وتضعف التفكير النقدي.‏

واستشهد بابا الفاتيكان بتاريخ إسبانيا كنموذج للتعايش السلمي بين الأديان ‏والثقافات، لافتاً إلى تعاون المسيحيين والمسلمين واليهود في العصور الوسطى على ‏تطوير المعرفة الإنسانية عبر ترجمة النصوص العربية إلى اللاتينية والإسبانية ‏والعبرية في مدرسة طليطلة للمترجمين، مؤكداً أن ثقافة التلاقي لا المواجهة هي ‏التي تعزز الاستقرار والازدهار.‏

وكان آلاف الأشخاص اصطفوا على جانبي الطريق ترحيباً بالبابا خلال انتقاله إلى ‏القصر الملكي، حيث تعد هذه الزيارة هي الأولى لبابا الفاتيكان إلى إسبانيا منذ عام ‌‏2011، والأولى له إلى دولة في الاتحاد الأوروبي خارج إيطاليا.‏

ومن المقرر أن يلقي البابا خلال جولته التي تستمر حتى الثاني عشر من حزيران ‏الجاري أكثر من 20 خطاباً، كما سيكون أول بابا يخاطب البرلمان الإسباني، ‏بالإضافة إلى تدشين برج جديد في كنيسة “ساغرادا فاميليا” الشهيرة في برشلونة.‏