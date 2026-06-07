بابا الفاتيكان يحذر من خطابات الاستقطاب ويدعو إلى تعزيز ثقافة التلاقي بين ‏الشعوب

مدريد-سانا
دعا بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر أمس السبت، قادة العالم إلى تجنب تقسيم مجتمعاتهم عبر التبسيطات العقيمة للأمور بهدف كسب الشعبية، مشدداً على ضرورة الإصغاء لنداءات السلام في العالم.
ونقلت رويترز عن بابا الفاتيكان قوله في خطاب استهل به جولة تستمر أسبوعاً في إسبانيا: “أدعو الجميع إلى التخلي عن الخطابات التي تغذي الانقسام والاستقطاب في واقعكم الاجتماعي وتاريخكم، والتغلب على التبسيطات العقيمة من خلال تقدير مثمر لمدى تعقيد الأمور”، مشيراً إلى أن إغراء كسب الشعبية عبر تأجيج الاستقطاب يبدو اليوم في تزايد مستمر، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات للكرامة الإنسانية.
وأوضح البابا أن التكنولوجيا تتحمل جانباً من المسؤولية في هذا الإطار، بالنظر إلى إسهامها في خلق بيئة تضخم الأحكام المسبقة وتضعف التفكير النقدي.
واستشهد بابا الفاتيكان بتاريخ إسبانيا كنموذج للتعايش السلمي بين الأديان والثقافات، لافتاً إلى تعاون المسيحيين والمسلمين واليهود في العصور الوسطى على تطوير المعرفة الإنسانية عبر ترجمة النصوص العربية إلى اللاتينية والإسبانية والعبرية في مدرسة طليطلة للمترجمين، مؤكداً أن ثقافة التلاقي لا المواجهة هي التي تعزز الاستقرار والازدهار.
وكان آلاف الأشخاص اصطفوا على جانبي الطريق ترحيباً بالبابا خلال انتقاله إلى القصر الملكي، حيث تعد هذه الزيارة هي الأولى لبابا الفاتيكان إلى إسبانيا منذ عام 2011، والأولى له إلى دولة في الاتحاد الأوروبي خارج إيطاليا.
ومن المقرر أن يلقي البابا خلال جولته التي تستمر حتى الثاني عشر من حزيران الجاري أكثر من 20 خطاباً، كما سيكون أول بابا يخاطب البرلمان الإسباني، بالإضافة إلى تدشين برج جديد في كنيسة “ساغرادا فاميليا” الشهيرة في برشلونة.