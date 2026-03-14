شركة بايكار التركية تكشف عن طائرة مسيرة انتحارية جديدة

أنقرة-سانا

أعلنت شركة “بايكار” التركية المتخصصة في صناعة الطائرات المسيرة عن إطلاق طائرة مسيرة انتحارية جديدة تحمل اسم “كي 2″، والتي تعد الأكبر في فئتها، ضمن خططها لتوسيع منظومة الطائرات المسيرة التي تطورها ضمن قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن الشركة قولها في بيان أصدرته اليوم السبت: إن الطائرة المسيرة “كي 2” خضعت لاختبارات أظهرت قدراتها المتقدمة في مجالات الاستقلالية والذكاء الاصطناعي بالإضافة الى قدرتها على الطيران الجماعي.

وأشارت إلى أن خمس طائرات من هذا الطراز نجحت في تنفيذ اختبارات الطيران التشكيلية بنجاح، حيث تمكنت من الحفاظ على مواقعها بدقة داخل السرب اعتماداً على خوارزميات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار والبرمجيات المتقدمة، كما نجحت في تنفيذ تشكيلات مختلفة أثناء الطيران.

وبينت الشركة، أن المشروع يهدف إلى تقليل استخدام الذخائر مرتفعة الكلفة عبر تطوير منتجات منخفضة الكلفة، ويمكن إنتاجها بكميات كبيرة مع الحفاظ على قدرة تدميرية عالية ضد الأهداف الحساسة للعدو.

وتعد “كي 2” بحسب الوكالة التركية، أكبر مسيرة انتحارية في فئتها، حيث يمكنها الإقلاع والهبوط من مدارج قصيرة، ما يوفر مرونة لوجستية في ساحات العمليات.

ويبلغ أقصى وزن إقلاع للطائرة 800 كيلو غرام، ويمكنها حمل ذخيرة برأس حربي يزن 200 كيلو غرام، ويتجاوز مداها 2000 كيلو متر، وتزيد سرعتها على 200 كيلو متر في الساعة، مع قدرة على التحليق لأكثر من 13 ساعة، ما يتيح تنفيذ مهام استراتيجية بعيدة المدى.

يذكر أن شركة “بايكار” تعتمد على تمويل ذاتي في جميع مشاريعها، حيث واصلت عام 2025 تصدرها قائمة أكبر مصدري الطائرات المسيرة في العالم.