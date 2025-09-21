اليماحي: السلام في المنطقة يتحقق بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

القاهرة-سانا

أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي اليوم أن السلام في المنطقة والعالم يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال اليماحي في بيان بمناسبة اليوم الدولي للسلام: إن “السلام الضمانة الحقيقية لصون كرامة المواطنين وحماية حقوقهم، لكون السلام الشامل والعادل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء المجتمعات والنهوض بها”.

وشدد اليماحي على ضرورة بذل المزيد من الجهود لوقف إطلاق النار والامتناع عن العنف، وتحقيق السلام في المنطقة الذي لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من كل الأراضي العربية المحتلة، ومحاسبته على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، بالإضافة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس، مؤكداً أن “القضية الفلسطينية هي الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار ونشر السلام بالمنطقة والعالم”.

ولفت اليماحي إلى أن “المنظومة الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن تحتاج مزيدًا من الجهود وعملية إصلاح حقيقية للقيام بالرسالة التي أنشئت من أجلها”.

وجدد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل لكل الجهود العربية والإقليمية والدولية الرامية لنشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح والحوار والمواطنة وقبول الآخر ونبذ كل أشكال العنف والكراهية والتطرف.

ويصادف اليوم الدولي للسلام في ال 21 من أيلول من كل عام حيث أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً مكرّساً لتعزيز مُثل وقيم السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها ويأتي هذا العام تحت شعار: “اعملوا الآن من أجل عالم يسوده السلام”.