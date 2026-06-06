ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 72.961 قتيلاً و173.092مصاباً

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72.961 قتيلاً، و173.092مصاباً منذ السابع من تشرين الأول عام 2023.

وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي في التلغرام، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية 5 قتلى و49 مصاباً.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحصيلة المسجلة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول، بلغت 951 قتيلاً و2.984 مصاباً، إضافة إلى انتشال 782 جثماناً من مناطق مختلفة في القطاع.

وقُتل فلسطيني في وقت سابق اليوم، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي ‏مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيب آخر في بلدة القبيبة ‏شمال غرب القدس بالضفة الغربية.‏