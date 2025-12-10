تجدد المواجهات العسكرية بين كمبوديا وتايلاند ونزوح أكثر من نصف مليون شخص

بنوم بنه-بانكوك-سانا

تجددت المواجهات العسكرية المسلحة بين كمبوديا وتايلاند منذ عدة أيام ما أدى الى نزوح أكثر من نصف مليون شخص من البلدين هرباً من المعارك، وبحثاً عن أماكن أكثر أماناً، وذلك بعد أقل من شهرين من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما.

وإثر هذه التطورات قامت السلطات في البلدين بإغلاق مئات المدارس جراء تلك المواجهات حيث أغلقت وزارة التعليم في تايلاند 1168 مدرسة حدودية وحوّلت 102 مدرسة أخرى إلى ملاجئ مؤقتة وفق موقع “ذا نيشن” الإخباري التايلاندي.

وفي كمبوديا، أغلقت السلطات 635 مدرسة ما أثّر على 164 ألف طالب، وفقاً لما ذكره موقع ” كمبودينيس” الكمبودي الإخباري.

وبحسب ما أعلن مسؤولون محليون من البلدين قُتل 11 شخصاً على الأقل، بينهم جنود تايلانديون ومدنيون كمبوديون في آخر موجة قتال، بينما فرّ أكثر من 500 ألف من المناطق الحدودية القريبة.

يذكر أن الخلاف بين تايلاند وكمبوديا يدور على ترسيم أجزاء من حدودهما، كما تثير النزاعات على المعابد القديمة اشتباكات بين الفينة والأخرى، وبدأت المواجهات المسلحة بين البلدين في أيار 2025 ثم أعلن في تموز عن توصلهما إلى تفاهم لوقف إطلاق النار بوساطة من ماليزيا ثم وقع البلدان في 26 تشرين الأول الماضي اتفاقاً لوقف إطلاق النار بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.