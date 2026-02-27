هزة أرضية بقوة 4,6 درجات تضرب شرق العراق

بغداد-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدّتها 4,6 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة شرق العراق، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق قولها: “إن المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية بلغت قوتها 4,6 درجات على الحدود العراقية- الإيرانية، وكان مركزها على بُعد نحو 37 كم شمال شرق مدينة خانقين في محافظة ديالى”.

وكانت هيئة الأنواء الجويّة العراقية أعلنت يوم الجمعة الماضي عن وقوع هزة بقوّة 4.5 درجات على بُعد حوالي 20 كم شمال شرق مدينة المقدادية قرب بحيرة حمرين بالمحافظة نفسها.