السويد تبتكر نظام ذكاء اصطناعي مزوداً مسبقاً بالقوانين الأساسية للفيزياء

ستوكهولم-سانا

ابتكر باحثون في السويد نظام ذكاء اصطناعي يفهم قوانين الفيزياء، مما يساعد على تصميم مواد بصرية متطورة في زمن قياسي.

ونقل الموقع الأمريكي “إنترستِنغ إنجينيرِنغ” المتخصص في الابتكار والعلوم والتكنولوجيا أمس الجمعة، عن باحثين في جامعة تشالمرز للتكنولوجيا في السويد، أن النظام الجديد الذي أطلق عليه اسم “الدماغ الفائق” يُزوَّد مسبقاً بالقوانين الأساسية للفيزياء قبل بدء التدريب، وأهم ما يميزه أنه يفهم سلوك الضوء والمجالات الكهرومغناطيسية منذ البداية بدلاً من تعلمها من الصفر، مما يجعله أكثر دقة وسرعة في التنبؤ بالخصائص البصرية.

وأوضح الباحثون أن النظام الجديد يدمج قوانين الفيزياء والضوء داخل الذكاء الاصطناعي منذ البداية، مما يسمح له بحساب النتيجة خلال أجزاء من الثانية فقط وبدون أخطاء، حيث كانت الطريقة القديمة تعتمد على محاكاة معقدة تستغرق من 10 دقائق إلى ساعة كاملة للحصول على نتيجة تجربة واحدة.

كما يعمل النظام على تسريع تصميم عدسات الكاميرات والنظارات الطبية وتقنيات الحاسوب الكمي، واختصار وقت إنشاء قواعد البيانات من 30 يوماً إلى 3 أيام فقط.

ويأمل الباحثون أن تُستخدم هذه التقنية مستقبلاً في تطوير الحواسيب الكمومية ونقل المعلومات بالضوء، ومواد ذكية تتحكم بالإشارات البصرية، مما قد يحدث ثورة في صناعة البصريات وتقنيات المستقبل.