“أياد خضراء” فعالية لجمعية “سنديان” في طرطوس بمناسبة يوم البيئة العالمي

IMG 6584 "أياد خضراء" فعالية لجمعية "سنديان" في طرطوس بمناسبة يوم البيئة العالمي

طرطوس-سانا

نظمت جمعية سنديان لحماية البيئة والتنمية المستدامة فعالية “أياد خضراء” بمناسبة يوم البيئة العالمي، تحت شعار “العمل لأجل البيئة”، وذلك في حديقة سوق الباعة بمدينة طرطوس.

IMG 6554 "أياد خضراء" فعالية لجمعية "سنديان" في طرطوس بمناسبة يوم البيئة العالمي

وتضمنت الفعالية التي استمرت يومين معرضاً لمنتجات عدد من أعضاء الجمعية والمجتمع المحلي من الصناعات التراثية والحرف اليدوية وإعادة تدوير التوالف، والصناعات الغذائية والحلويات، ومستحضرات التجميل والإكسسوارات، بالإضافة إلى النباتات الطبية والعطرية.


ولفتت سهاد علي رئيسة مجلس إدارة سنديان في تصريح لـ سانا اليوم السبت، إلى أن المعرض ركز على فكرة الاستفادة من الطبيعة، بالإضافة إلى إعادة تدوير المواد في المنزل.

IMG 6549 "أياد خضراء" فعالية لجمعية "سنديان" في طرطوس بمناسبة يوم البيئة العالمي

وأوضحت أن الفعالية استهدفت تحسين واقع حديقة سوق الباعة، وتسليط الضوء على دور المجتمع المحلي في إدارتها عبر تنفيذ أنشطة لكل الشرائح العمرية، والإشارة إلى مصادر الطاقة البديلة وخاصة في مجال التنقل.


بدورها بينت رنا إبراهيم مسؤولة المشاريع في الجمعية، أنه تم خلال الفعالية تقديم أنشطة تفاعلية استهدفت الأطفال مرتادي الحديقة لنشر ثقافة العمل البيئي، وذلك عبر الرسم والرياضة والمسابقات، بالإضافة إلى مسير للدراجات الهوائية، وعرض فني تراثي لفرقة شهرزاد.

يذكر أن جمعية سنديان هي مؤسسة أهلية سورية غير ربحية في محافظة طرطوس، وتعمل على نشر الوعي البيئي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتنفيذ حملات التشجير والنظافة، ودعم الأنشطة المجتمعية والتنموية.

IMG 6558 "أياد خضراء" فعالية لجمعية "سنديان" في طرطوس بمناسبة يوم البيئة العالمي
IMG 6561 "أياد خضراء" فعالية لجمعية "سنديان" في طرطوس بمناسبة يوم البيئة العالمي
IMG 6564 "أياد خضراء" فعالية لجمعية "سنديان" في طرطوس بمناسبة يوم البيئة العالمي
IMG 6568 "أياد خضراء" فعالية لجمعية "سنديان" في طرطوس بمناسبة يوم البيئة العالمي
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