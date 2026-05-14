قاضٍ أمريكي يعلق عقوبات مفروضة على مقررة أممية بشأن غزة

نيويورك-سانا

أوقف قاض اتحادي أمريكي، اليوم الخميس، مؤقتاً العمل بالعقوبات الأمريكية المفروضة على مقررة الأمم ‌المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي.

وذكرت وكالة “رويترز” أن القاضي الاتحادي اتخذ قراره بعد أن خلص إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهكت، على الأرجح، حقها في حرية التعبير بفرض ⁠تلك الإجراءات عقب انتقادها حرب “إسرائيل” في غزة.

وأوصت ألبانيزي، وهي محامية إيطالية، المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة إسرائيليين وأمريكيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وتمنع العقوبات، التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، ألبانيزي من دخول الولايات المتحدة، والقيام بأي معاملات مصرفية هناك.

