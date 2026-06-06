قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل قرب بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا



توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت على طريق الكسارات بالقرب من بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.



وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن القوة المؤلفة من 5 آليات عسكرية أقامت حاجزاً مؤقتاً في المنطقة، وعمدت إلى تفتيش المارة.



وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت صباح اليوم في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بتفتيش عدة منازل للمواطنين داخل القرية قبل انسحابها من المنطقة.



وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974، ‏عبر ‌‏‌‏التوغّل في ‌‏الجنوب السوري، والاعتداء على ‌‏المدنيين ‏من خلال ‏المداهمات ‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏الأراضي وإطلاق القذائف‎.‎



وتطالب سوريا باستمرار ‏بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، ‏وتشدد ‏على ‌‏أن جميع ‌‏الإجراءات ‏الإسرائيلية في الجنوب ‌‏السوري ‏باطلة ولاغية، ‏ولا ‌‏ترتّب أي أثر قانوني وفقاً ‌‏‌‏للقانون الدولي، داعيةً ‏المجتمع الدولي إلى ‌‏‌‏الاضطلاع بمسؤولياته، ‌‏وردع ‏ممارسات ‌‏‌‏الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب ‏الكامل ‌‏من الجنوب السوري.‏