تركيا تشارك في مناورات “رامشتاين فلاغ 2026” الجوية إلى جانب 16 دولة

أنقرة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مشاركة قواتها الجوية في مناورات “رامشتاين فلاغ 2026” التي تستضيفها النرويج والسويد وفنلندا خلال الفترة الممتدة من الثالث إلى التاسع عشر من حزيران الجاري.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الوزارة قولها في بيان نشرته على حسابها عبر منصة “إن سوسيال”: “إن القوات الجوية التركية تشارك في المناورات بخمس طائرات مقاتلة من طراز “إف-16″، وطائرة للتزود بالوقود جواً من طراز “KC-135R”، إضافة إلى طائرات الإنذار المبكر والتحكم الجوي من طراز “E-7T”.

وأوضح البيان، أن المناورات تهدف إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المشاركة ورفع مستوى القدرات العملياتية المشتركة مع الدول الحليفة.

وأشار إلى أن المناورات تشهد مشاركة 17 دولة، بما فيها تركيا، وتتضمن تنفيذ مهام وعمليات جوية متنوعة تتيح تبادل المعلومات والخبرات بين القوات المشاركة وتعزيز التنسيق العسكري المشترك.

وكانت ولاية أزمير التركية استضافت مناورات “أفس 2026” العسكرية في السادس عشر من نيسان الماضي، بمشاركة 52 دولة واستمرت 6 أيام.