ترامب يرفض وقف الحرب على إيران ويصف أعضاء الناتو بأنهم “جبناء”

واشنطن-سانا

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران، في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

ووصف ترامب حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الاطلسي بأنهم “جبناء”، لرفضهم الاستجابة لطلبه تقديم مساعدة عسكرية لتأمين مضيق هرمز.

ونقلت وكالة فراس برس عن ترامب قوله للصحفيين في البيت الأبيض قبل توجهه إلى فلوريدا: “لا أريد وقف إطلاق النار”، معتبراً أن لا جهة توقف إطلاق النار “عندما تكون حرفياً في طور إبادة الطرف الآخر”.

وأكد أن هدف الولايات المتحدة وإسرائيل هو “النصر”، وقال عن إيران: “نضربهم بقوة شديدة”.

وخلال حفلٍ أُقيم في البيت الأبيض، أشاد الرئيس الأمريكي بنجاحات العملية العسكرية ضد إيران التي تدخل أسبوعها الرابع، وقال محاطاً بطلاب الكلية البحرية: “الأمور تسير على نحوٍ جيد جداً في إيران”.

وأضاف: “لا يمكن لأي قوة على وجه الأرض هزيمة عناصر البحرية الأمريكية أو الجيش الأمريكي”، مؤكداً أنه “لا توجد منافسة حقيقية” مع إيران.

وتأرجحت مواقف ترامب مؤخراً بين التشديد على أن واشنطن لا تحتاج إلى مساعدة لتأمين هذا الممر المائي الحيوي لناقلات النفط، وتوجيه انتقادات لاذعة لدول لم تقدّم أي مؤازرة على هذا الصعيد.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال: “إن حلف شمال الأطلسي من دون الولايات المتحدة هو نمر من ورق”.

وكانت ست قوى دولية كبرى، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان، أعلنت أمس، أنها على “استعداد للمساهمة” في الوقت اللازم في جهود تأمين الملاحة في هذا المضيق الاستراتيجي لإمدادات النفط والغاز في العالم، والذي تعطّل إيران الملاحة فيه منذ اندلاع الحرب.