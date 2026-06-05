التجارة الداخلية تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في ريف طرطوس الجنوبي

طرطوس-سانا‏

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس كميات من ‏المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمخالفة للشروط الصحية، ضمن محال ‏تجارية في قرى وبلدات محاذية للحدود اللبنانية بريف المحافظة الجنوبي.‏

وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس إبراهيم ‏الدغيم، في تصريح لسانا اليوم الجمعة، انه تمت مصادرة المواد المخالفة ‏وتنظيم الضبوط العدلية اللازمة بحق المخالفين.‏

وأكد الدغيم أن المديرية مستمرة بتنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق ‏والمحال التجارية، ولا سيما في المناطق الحدودية، مشدداً على اتخاذ ‏الإجراءات القانونية الحازمة بحق كل من يتلاعب بالأمن الغذائي أو يستغل ‏المستهلكين من خلال طرح مواد غير صالحة للاستهلاك أو مخالفة للأنظمة ‏النافذة.‏

وتواصل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مختلف المحافظات ‏حملاتها الرقابية الدورية على الأسواق للتأكد من جودة المواد الغذائية ‏وصلاحيتها، وضبط المخالفات بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتعزيز ‏الرقابة على الأسواق.‏