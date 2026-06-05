التجارة الداخلية تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في ريف طرطوس الجنوبي

طرطوس-سانا
ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمخالفة للشروط الصحية، ضمن محال تجارية في قرى وبلدات محاذية للحدود اللبنانية بريف المحافظة الجنوبي.
وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس إبراهيم الدغيم، في تصريح لسانا اليوم الجمعة، انه تمت مصادرة المواد المخالفة وتنظيم الضبوط العدلية اللازمة بحق المخالفين.
وأكد الدغيم أن المديرية مستمرة بتنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ولا سيما في المناطق الحدودية، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق كل من يتلاعب بالأمن الغذائي أو يستغل المستهلكين من خلال طرح مواد غير صالحة للاستهلاك أو مخالفة للأنظمة النافذة.
وتواصل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مختلف المحافظات حملاتها الرقابية الدورية على الأسواق للتأكد من جودة المواد الغذائية وصلاحيتها، وضبط المخالفات بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق.