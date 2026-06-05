التجارة الداخلية تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في ريف طرطوس الجنوبي

AV0A6173 التجارة الداخلية تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في ريف طرطوس الجنوبي

طرطوس-سانا‏

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس كميات من ‏المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمخالفة للشروط الصحية، ضمن محال ‏تجارية في قرى وبلدات محاذية للحدود اللبنانية بريف المحافظة الجنوبي.‏

AV0A6166 التجارة الداخلية تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في ريف طرطوس الجنوبي

وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس إبراهيم ‏الدغيم، في تصريح لسانا اليوم الجمعة، انه تمت مصادرة المواد المخالفة ‏وتنظيم الضبوط العدلية اللازمة بحق المخالفين.‏

وأكد الدغيم أن المديرية مستمرة بتنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق ‏والمحال التجارية، ولا سيما في المناطق الحدودية، مشدداً على اتخاذ ‏الإجراءات القانونية الحازمة بحق كل من يتلاعب بالأمن الغذائي أو يستغل ‏المستهلكين من خلال طرح مواد غير صالحة للاستهلاك أو مخالفة للأنظمة ‏النافذة.‏

وتواصل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مختلف المحافظات ‏حملاتها الرقابية الدورية على الأسواق للتأكد من جودة المواد الغذائية ‏وصلاحيتها، وضبط المخالفات بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتعزيز ‏الرقابة على الأسواق.‏

AV0A6127 التجارة الداخلية تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في ريف طرطوس الجنوبي
AV0A6141 التجارة الداخلية تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في ريف طرطوس الجنوبي
AV0A6147 التجارة الداخلية تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في ريف طرطوس الجنوبي
AV0A6154 التجارة الداخلية تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في ريف طرطوس الجنوبي
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