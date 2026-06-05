وزير الإدارة المحلية: حماية البيئة جزء أساسي من جهود التعافي وإعادة ‏الإعمار في سوريا

‏ ‏دمشق-سانا

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أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، أن سوريا تواجه تحديات ‏بيئية متزايدة، من شح المياه والتصحر والحرائق وآثار التغير المناخي، ‏مشيراً إلى أن حماية البيئة أصبحت جزءاً محورياً من جهود التعافي وإعادة ‏الإعمار، ومن الخطط الحكومية المرتبطة بقطاعات الصناعة والطاقة ‏والتنمية المحلية والاقتصاد.‏

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وأوضح الوزير عنجراني في منشور على صفحته عبر فيسبوك اليوم ‏الجمعة، أن الوزارة تعمل على حماية التنوع الحيوي والأصول الوراثية ‏السورية، وتعزيز الإجراءات الرامية إلى مكافحة الصيد الجائر، إلى جانب ‏تنفيذ برامج لتحسين جودة الهواء والمياه والحد من التلوث البيئي.‏

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كما أشار إلى استمرار الجهود لمعالجة مكبات النفايات العشوائية، بما يسهم ‏في تحسين الواقع البيئي والصحي في مختلف المناطق.‏

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وشدد وزير الإدارة المحلية والبيئة على أن الاهتمام بالبيئة يمثل استثماراً ‏مباشراً في صحة الإنسان وجودة حياته، ويشكل ضمانة لمستقبل أكثر ‏استدامة وازدهاراً لسوريا، مبيناً أن البيئة ليست ملفاً منفصلاً عن حياة ‏المواطنين، بل تمثل ركائز الحياة الأساسية من مياه وهواء وغذاء وصحة ‏ومستقبل للأجيال القادمة.‏

‏وتحتفي دول العالم في الخامس من حزيران من كل عام بيوم البيئة العالمي، ‏بهدف تسليط الضوء على التحديات البيئية مثل التغير المناخي والتصحر ‏وفقدان التنوع الحيوي والتلوث وإدارة النفايات، وتشجيع الحكومات ‏والمؤسسات والأفراد على تبني ممارسات أكثر استدامة.‏

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