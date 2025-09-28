قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 4 فلسطينيين خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدداً من القرى والبلدات في سلفيت بالضفة الغربية وبيتا جنوب نابلس ومخيم عسكر القديم شرقها ومدينة القدس المحتلة ورام الله، وداهمت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها، واعتدت عليهم، واعتقلت خلال تلك المداهمات 4 فلسطينيين.

إلى ذلك، واصلت جرافات الاحتلال شق الطرق بين البلدات الفلسطينية في الضفة لصالح المستوطنات الإسرائيلية، وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على قرى وبلدات في محافظتي رام الله والبيرة، واعتدت على الفلسطينيين فيها.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، سجل شهر آب الماضي أكثر من 1613 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.