الدفاعات السعودية تعترض 4 صواريخ باليستية شرق البلاد

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الإثنين عن اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية بالمنطقة الشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي قوله في بيان: ” تم رصد إطلاق 4 صواريخ باليستية باتجاه المنطقة الشرقية، وجرى اعتراضها”.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين خلال الساعات الماضية.

وتشهد دول الخليج العربي اعتداءات إيرانية يومية بالمسيّرات والصواريخ منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي.

