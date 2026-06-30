وزيرا الخارجية الأردني والبحريني يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة

عمان-سانا

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وقضايا ذات اهتمام مشترك.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن الوزيرين شددا خلال الاتصال على أهمية تكثيف الجهود الرامية لإنهاء التصعيد، وترسيخ أسس الأمن والاستقرار، وضمان حرية الملاحة في المنطقة.



من جهته جدد الصفدي التأكيد على إدانة بلاده للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت البحرين، مؤكداً تضامن الأردن المطلق مع المنامة، ووقوفه إلى جانبها في الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.



من جانبه نوه الزياني بمواقف الأردن الداعمة لأمن البحرين واستقرارها، وحرص عمان المستمر على تعزيز العمل العربي المشترك.



كما تناولت المباحثات الهاتفية بينهما سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وآفاق تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.



وكانت وزارة الخارجية الأردنية، أدانت أول أمس الأحد، الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت، ووصفتها بأنها انتهاك سافر لسيادة البلدين وتهديد خطير لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة