الأونروا: الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال متردية

عمان-سانا

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الخميس، أن الأوضاع الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة لا تزال متردية، إلى جانب القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.

وأشارت الأونروا في بيان على منصة “إكس”، إلى أنها تواصل عملها حيث تقدم للنازحين خدمات أساسية تشمل الرعاية الصحية والتعليم والمأوى، والمساعدات الغذائية وخدمات الحماية، من خلال شبكة فريدة وحضور ميداني واسع الانتشار.

وأوضحت أن حجم الاحتياجات يفوق ما هو مسموح بتقديمه حالياً، ودعت مجدداً إلى ضرورة رفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.

وكانت الأونروا حذرت مراراً في بيانات سابقة من استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، جراء الممارسات الإسرائيلية التعسفية اليومية التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

