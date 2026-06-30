المعهد العالي للقضاء يجري اختبارات للمحامين المرشحين للسلك القضائي بعد تدريب مكثف

2L3A0510 860x573 1 المعهد العالي للقضاء يجري اختبارات للمحامين المرشحين للسلك القضائي بعد تدريب مكثف

دمشق-سانا‏

أجرى المعهد العالي للقضاء الاختبارات التقييمية للأساتذة المحامين المزمع انخراطهم في السلك القضائي، وذلك بعد ‏استكمالهم دورة تدريبية مكثفة.‏

وذكرت وزارة العدل، عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الدورة شملت دروساً وأبحاثاً علمية ونظرية في المقررات ‏القانونية الأساسية، من بينها القواعد الإجرائية، والتشريع الجزائي، وقانون البينات، إضافة إلى مواد رافدة تسهم في تعزيز ‏الكفاءة المهنية للمشاركين وتهيئتهم للعمل القضائي.‏

وكانت وزارة العدل أجرت في تشرين الثاني عام 2025 امتحانين، الأول للمتقدمين إلى مسابقة المعهد العالي للقضاء، ‏والثاني لتعيين عدد من المحامين بوظيفة قاضٍ، وذلك في كليتي الحقوق والشريعة بجامعة دمشق.

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