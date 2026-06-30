المعهد العالي للقضاء يجري اختبارات للمحامين المرشحين للسلك القضائي بعد تدريب مكثف

دمشق-سانا
أجرى المعهد العالي للقضاء الاختبارات التقييمية للأساتذة المحامين المزمع انخراطهم في السلك القضائي، وذلك بعد استكمالهم دورة تدريبية مكثفة.
وذكرت وزارة العدل، عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الدورة شملت دروساً وأبحاثاً علمية ونظرية في المقررات القانونية الأساسية، من بينها القواعد الإجرائية، والتشريع الجزائي، وقانون البينات، إضافة إلى مواد رافدة تسهم في تعزيز الكفاءة المهنية للمشاركين وتهيئتهم للعمل القضائي.
وكانت وزارة العدل أجرت في تشرين الثاني عام 2025 امتحانين، الأول للمتقدمين إلى مسابقة المعهد العالي للقضاء، والثاني لتعيين عدد من المحامين بوظيفة قاضٍ، وذلك في كليتي الحقوق والشريعة بجامعة دمشق.