البدء بالأعمال النهائية لمشروع تأهيل جسر الرشيد على نهر الفرات بمحافظة الرقة
مشاركون في معارض سوريا التخصصية: توطين التقنيات الصناعية الحديثة وفتح آفاق جديدة للاستثمار
وزارة الاتصالات تعلن اعتماد “زين” بالرخصة الثانية لتشغيل خدمات الاتصالات الخليوية في سوريا
شركات الطاقة والكهرباء تستعرض أحدث تقنياتها في سلسلة معارض سوريا التخصصية
بمشاركة أكثر من 400 شركة.. انطلاق فعاليات سلسلة معارض سوريا التخصصية 2026 بدمشق
بين نعش الشهيد وصوت الانفجار.. وجع مدينة لم يُشفَ حتى اليوم
ملتقى القنيطرة البيئي.. خطوات عملية نحو بيئة أكثر استدامة
ورشة في الرقة تناقش أولويات التعافي الوطنية للأطفال بمشاركة جهات حكومية واليونيسف
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