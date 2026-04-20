مصر تدين المخطط الإرهابي الذي حاول استهداف الإمارات

القاهرة-سانا

أدانت مصر اليوم الإثنين المخطط الإرهابي الذي حاول استهداف الإمارات العربية المتحدة مشددة على موقفها الثابت والرافض لجميع أشكال الإرهاب والتطرف.

وجددت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها التأكيد على موقف مصر المتضامن مع الإمارات، ووقوفها بجانبها في مواجهة أي محاولات تستهدف النيل من سيادتها، أو المساس بأمنها واستقرارها وأن أمنها واستقرارها يمثلان جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة العربية.

كما نوه بيان الخارجية المصرية بجهود الأجهزة الأمنية الإماراتية المختصة في إحباط هذا المخطط الآثم ونجاحه في تفكيك التنظيم الإرهابي.

وأعلن جهاز أمن الدولة في الإمارات في وقت سابق اليوم، تفكيك تنظيم إرهابي مرتبط بإيران، كان يخطط لزعزعة أمن واستقرار البلاد.