أمير قطر والرئيس الأمريكي يبحثان جهود خفض التصعيد وترسيخ الاستقرار في المنطقة

الدوحة -سانا

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ تميم شدد، خلال الاتصال الذي تلقاه من ترامب، على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والحوار بين كل الأطراف، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويجنب المنطقة مزيداً من التوتر والتصعيد.



كما تناول الاتصال أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة، مع التأكيد على صون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة على المستوى العالمي.



وأعلن الرئيس الأمريكي في الثامن عشر من أيار الماضي إرجاء هجوم عسكري كان مقرراً ضد إيران، لافتاً إلى أن القرار جاء استجابة لطلب من قادة قطر والسعودية والإمارات.