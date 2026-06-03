أمير قطر والرئيس الأمريكي يبحثان جهود خفض التصعيد وترسيخ الاستقرار في المنطقة

photo 2026 06 03 23 55 59 أمير قطر والرئيس الأمريكي يبحثان جهود خفض التصعيد وترسيخ الاستقرار في المنطقة

الدوحة -سانا

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ تميم شدد، خلال الاتصال الذي تلقاه من ترامب، على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والحوار بين كل الأطراف، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويجنب المنطقة مزيداً من التوتر والتصعيد.

كما تناول الاتصال أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة، مع التأكيد على صون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة على المستوى العالمي.

وأعلن الرئيس الأمريكي في الثامن عشر من أيار الماضي إرجاء هجوم عسكري كان مقرراً ضد إيران، لافتاً إلى أن القرار جاء استجابة لطلب من قادة قطر والسعودية والإمارات.

تايلاند تتهم كمبوديا بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار
فيدان: سياسات إسرائيل تسهم في إبقاء الشرق الأوسط في حالة توتر دائم
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72.612 قتيلاً
مكتب الإعلام الحكومي بغزة: إغلاق الاحتلال معبر رفح يفاقم معاناة عشرات آلاف الفلسطينيين
الإكوادور تنقل 300 من أخطر السجناء إلى سجن شديد الحراسة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك