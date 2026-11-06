قاديش يبحث تطوير العلاقات السورية الأوروبية مع مسؤولين في مؤسسات الاتحاد ‏الأوروبي‏

بروكسل-سانا‏

عقد مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، قتيبة قاديش، سلسلة من ‌‏اللقاءات مع مسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، ‌‏تناولت تطوير العلاقات السورية–الأوروبية، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية ‌‏والإنسانية والتنموية، بما ينسجم مع أولويات التعافي الوطني في سوريا.‏

والتقى قاديش، نائب المدير العام للمديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية ‌‏الأوروبية (‏DG ECHO‏)، هانس داس، وناقش معه تعزيز التنسيق بشأن المشاريع ‌‏الإنسانية في سوريا، مع احترام حيادية العمل الإنساني واستقلاليته، واطّلع الوفد السوري ‌‏على مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ (‏ERCC‏)، وبحث إنشاء قنوات تعاون مباشرة لدعم ‌‏قدرات سوريا في التأهب للكوارث والاستجابة للأزمات.‏

وفي لقاء مع رئيسة ديوان مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، تينا ميشيتش، ‏ناقش ‏الجانبان ‏التحضيرات للزيارة المرتقبة للمفوضة دوبرافكا شويتسا إلى دمشق ‏ومشاركتها ‏في منتدى الشراكة، إلى جانب تسريع المشاريع المشتركة، ولا سيما الربط ‏الكهربائي ‏وتأهيل البنية التحتية، وتعزيز المساعدة الفنية للمؤسسات الوطنية.‏

وبحث قاديش مع بيتر فاغنر، مدير دائرة أدوات السياسة الخارجية (‏FPI‏)، توسيع برامج ‌‏إزالة الألغام ومخلفات الحرب والأنقاض، وتعزيز التنسيق مع المركز الوطني لمكافحة ‌‏الألغام والسلطات المحلية، إضافة إلى إمكانية زيادة التمويل الأوروبي لمشاريع الاستقرار ‌‏والتعافي المجتمعي، وتعزيز التنسيق عبر بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق.‏

واختُتمت اللقاءات باجتماع مع يوهانس لوخنر، نائب المدير العام للمديرية العامة للهجرة ‌‏والشؤون الداخلية (‏DG HOME‏)، حيث جرت مناقشة مقاربة مرحلية لمعالجة قضايا ‌‏النزوح واللجوء، تبدأ بدعم النازحين داخلياً، ثم تهيئة الظروف للعودة الطوعية والآمنة ‌‏للاجئين في دول الجوار والدول الأخرى، حيث أكد الجانب السوري أهمية دعم مشاريع ‌‏إعادة الإعمار والخدمات وفرص العمل، بما يعزز قدرة المجتمعات على استقبال العائدين ‌‏ويجعل العودة خياراً مستداماً.‏