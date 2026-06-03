الجيش الأمريكي يعلن تعطيل ناقلة نفط انتهكت الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية

واشنطن-سانا



أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، أمس الثلاثاء أن قواتها أطلقت صاروخاً على ناقلة نفط، كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني في انتهاك للحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ما أدى الى تعطيلها.



ونقلت وكالة فرانس برس عن سنتكوم قولها في بيان: إن ناقلة النفط “إم تي ليكسي”، ترفع علم بوتسوانا فارغة من الحمولة، تجاهلت تحذيرات متكررة على مدار 24 ساعة، ما دفع طائرة حربية أمريكية لإطلاق صاروخ من طراز “هيلفاير” استهدف غرفة محركاتها وأدى إلى تعطيلها بالكامل، دون الإشارة إلى وقوع إصابات بين أفراد طاقمها.



وتُعد هذه السفينة السادسة التي توقفها القوات الأمريكية بالقوة منذ فرضها حصاراً على السواحل الإيرانية في الـ 13من نيسان الماضي، عقب تعثر محادثات السلام التي استضافتها باكستان.



يذكر أن هذه المواجهات البحرية تأتي في ظل إغلاق طهران العملي لمضيق هرمز الحيوي، الذي أعقب بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي، وسط تحذيرات دولية من التداعيات الكارثية لاستمرار هذه العمليات العسكرية على حركة التجارة البحرية وسلاسل التوريد العالمية.