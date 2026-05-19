مصرع 18 شخصاً جراء أمطار غزيرة وفيضانات جنوب ووسط الصين

بكين-سانا

لقي ما لا يقل عن 18 شخصاً مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت مناطق واسعة في جنوب ووسط الصين، ما أدى أيضاً إلى تعطيل الدراسة واضطراب خدمات النقل وإمدادات الكهرباء.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية (سي.سي.تي.في)، أن 10 أشخاص لقوا حتفهم بعد سقوط شاحنة تقل 15 عاملاً زراعياً في نهر بمنطقة قوانغشي جنوب غرب البلاد، وسط الأمطار الغزيرة.

ونقلت رويترز عن وكالة الأرصاد الجوية الصينية قولها: إن عدة أقاليم، من بينها جيانغشي وآنهوي وهونان وهوبي وقويتشو وقوانغشي وقوانغدونغ وهاينان، تواجه مخاطر مرتفعة من كوارث مرتبطة بالأمطار، تشمل الانهيارات الأرضية والسيول والفيضانات الحضرية وتراكم المياه.

وأعلنت السلطات تخصيص 150 مليون يوان (نحو 22.04 مليون دولار) لدعم جهود الإغاثة، مع تفعيل خطط الاستجابة الطارئة في عدد من المناطق المتضررة.

وفي حوادث أخرى مرتبطة بالأحوال الجوية، أفاد التلفزيون الرسمي بمقتل أربعة أشخاص، جراء سيول اجتاحت إقليم قويتشو، فيما توفي ثلاثة أشخاص في قرية منخفضة بإقليم هوبي، بينما سُجلت وفاة شخص واحد في إقليم هونان.

كما أشارت وسائل إعلام رسمية إلى تعليق الدراسة وإغلاق بعض الشركات وخدمات النقل في المناطق المتضررة، في حين باشرت السلطات عمليات إجلاء للسكان في أجزاء من إقليمي هوبي وهونان تحسباً لمزيد من الفيضانات.

وكان أمس الإثنين، قد شهد مصرع ثلاثة أشخاص، وفقدان أربعة آخرين جراء فيضانات في مقاطعة هوبي وسط الصين.