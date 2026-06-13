السعودية: استقرار المنطقة يرتكز على الشراكة واحترام سيادة الدول وإنهاء الاحتلال

أوسلو-سانا

أكدت الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية منال بنت حسن رضوان، اليوم السبت، أن الاستقرار الدائم في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يقوم على منطق الغلبة وفرض الأمر الواقع، بل يرتكز على الشراكة والتعاون، واحترام سيادة الدول ومؤسساتها الوطنية وإنهاء الاحتلال بجميع أشكاله.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن رضوان قولها خلال جلسة حوارية بعنوان “الوساطة في شرق أوسط مضطرب” ضمن أعمال منتدى أوسلو 2026: “إن النهج السعودي في بناء السلام يستند إلى احترام الحقوق، وصون الكرامة الإنسانية، وتحقيق الأمن للجميع دون استثناء”، مشددة على أن محاولات الهيمنة التي شهدتها المنطقة عبر العقود أثبتت عدم جدواها، وأن كلفتها الإنسانية والسياسية والاقتصادية على شعوب المنطقة باهظة.

وأوضحت رضوان أن تحقيق الاستقرار الدائم يرتكز على منظومة للأمن الجماعي، واحترام سيادة الدول ومؤسساتها الوطنية، وحصر استخدام القوة في إطار الدولة، والتصدي للأدوار التي تمارسها الجهات المسلحة خارج مؤسساتها الشرعية.

وأشارت رضوان إلى أن نجاح أي مسار حقيقي نحو السلام يبدأ بتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، باعتبار ذلك المدخل الضروري لتهيئة بيئة إقليمية أكثر استقراراً وانفتاحاً وتكاملاً، مجددة دعم بلادها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب على غزة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة السلام الشاملة ذات النقاط العشرين.

واختتمت الوزيرة السعودية بالقول: “إن التكلفة الإنسانية الباهظة الناجمة عن الحروب والاحتلال والتدخلات في الشؤون الداخلية للدول لم تعد مقبولة، سواء في غزة أو لبنان أو غيرهما من دول المنطقة”، لافتة إلى أن شعوب المنطقة تستحق مستقبلاً يقوم على السلام والتنمية والتعاون لا على الصراعات المستدامة ودورات العنف المتكررة.

يُشار إلى أن “منتدى أوسلو” الذي انطلق عام 2003 وتنظمه وزارة الخارجية النرويجية سنوياً، ويُعد منصة دولية لبحث النزاعات المعقدة وسبل إحلال السلم الدولي، حيث يجمع كبار وسطاء النزاعات وصناع القرار والفاعلين الدوليين في مجالات السلام والتحليل السياسي.