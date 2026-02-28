الرئاسة التركية تشدد على ضرورة خفض التصعيد وتفعيل القنوات الدبلوماسية

أنقرة-سانا

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن التطورات الراهنة في المنطقة لا تهدد الدول الأطراف فحسب، بل تمس الاستقرار وأمن المدنيين في رقعة جغرافية واسعة، مشدداً على ضرورة خفض التصعيد وتفعيل القنوات الدبلوماسية.

وقال دوران في بيان نشره اليوم السبت عبر حسابه على منصة “إن سوسيال” التركية، تعليقاً على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران: “إن تحوّل التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى مواجهة عسكرية ساخنة، وامتداده ليؤثر في دول أخرى بالمنطقة، يُعدّ وضعاً لا يمكن قبوله”، مشيراً إلى أن هذا التوتر يمثل مصدر قلق بالغ للسلم الإقليمي والعالمي.

وأوضح دوران أن بلاده تتابع عن كثب التطورات الجارية وتتخذ التدابير اللازمة لضمان أمن مواطنيها، لافتاً إلى أن أنقرة أيدت على الدوام وبشكل مبدئي السلام الدائم والاستقرار والبحث عن حلول تستند إلى القانون الدولي.

ودعا رئيس دائرة الاتصال إلى إعادة تفعيل آليات الحوار والتفاوض على وجه السرعة، مؤكداً أن مؤسسات بلاده ستستمر في مكافحة الاستفزازات ومحاولات نشر المعلومات المضللة خلال هذه المرحلة الحساسة.

وشنت إيران صباح اليوم السبت، اعتداءات بصواريخ باليستية على كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، ما أثار موجة واسعة من الإدانات، وجاءت هذه الاعتداءات عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على الأراضي الإيرانية.