الهند تنجز بناء نفق استراتيجي على حدودها مع الصين

نيودلهي-سانا‏

أنجزت الهند رسمياً اليوم الثلاثاء حفر نفق استراتيجي للسيارات تحت ‏جبال هيمالايا، يصل منطقة كشمير الهندية بمنطقة لداخ المحاذية ‏للصين‎.‎

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الطرق الهندي نيتين غادكاري ‏قوله: “إن النفق رابط ذو أهمية حيوية”‎.‎

وشارك أكثر من 3 آلاف عامل في بناء هذا المشروع، وهو أطول ‏نفق تم حفره على الإطلاق في الهند، ومن المقرر فتحه أمام حركة ‏السير في العام 2028.

ويبلغ طول النفق أكثر من 13 كيلومتراً، وتقدّر كلفته بـ 712 مليون ‏دولار، ويسمح بسير المركبات بين المنطقتين خلال الشتاء عندما ‏تكون الطرق الحالية مغلقة بسبب الثلوج‎.‎