الهند تنجز بناء نفق استراتيجي على حدودها مع الصين

نيودلهي-سانا
أنجزت الهند رسمياً اليوم الثلاثاء حفر نفق استراتيجي للسيارات تحت جبال هيمالايا، يصل منطقة كشمير الهندية بمنطقة لداخ المحاذية للصين.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الطرق الهندي نيتين غادكاري قوله: “إن النفق رابط ذو أهمية حيوية”.
وشارك أكثر من 3 آلاف عامل في بناء هذا المشروع، وهو أطول نفق تم حفره على الإطلاق في الهند، ومن المقرر فتحه أمام حركة السير في العام 2028.
ويبلغ طول النفق أكثر من 13 كيلومتراً، وتقدّر كلفته بـ 712 مليون دولار، ويسمح بسير المركبات بين المنطقتين خلال الشتاء عندما تكون الطرق الحالية مغلقة بسبب الثلوج.