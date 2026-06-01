هيئة البحرية البريطانية: انفجار في سفينة شحن قرب أم قصر ‏جنوب العراق

لندن-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الإثنين، ‏وقوع انفجار في سفينة شحن قرب ميناء أم قصر جنوب ‏العراق‎.‎

ونقلت فرانس برس عن الهيئة قولها: إنها تلقت بلاغاً عن حادثة على ‏بعد 40 ميلاً بحرياً جنوب شرق ميناء أم قصر ‏العراقي، موضحة ‏أن سفينة شحن كانت تعبر الخليج حين أصابها مقذوف مجهول، ما ‏أدى إلى انفجار كبير في جانبها ‏الأيمن‎.‎

وأضافت الهيئة: إنها لا تملك معلومات عن أي تأثير بيئي حتى ‏الآن، ‏مشيرة إلى أن السلطات تواصل التحقيق‎.‎

وتجري السلطات تحقيقات لتحديد ملابسات الحادث بدقة حالياً ‏مستمرة‎.‎

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت الشهر ‏الماضي، عن تضرر ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان جراء ‏انفجار ‏خارجي لم تحدد أسبابه‎.‎