هيئة البحرية البريطانية: انفجار في سفينة شحن قرب أم قصر ‏جنوب العراق

الهيئة البريطانية هيئة البحرية البريطانية: انفجار في سفينة شحن قرب أم قصر ‏جنوب العراق

لندن-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الإثنين، ‏وقوع انفجار في سفينة شحن قرب ميناء أم قصر جنوب ‏العراق‎.‎

ونقلت فرانس برس عن الهيئة قولها: إنها تلقت بلاغاً عن حادثة على ‏بعد 40 ميلاً بحرياً جنوب شرق ميناء أم قصر ‏العراقي، موضحة ‏أن سفينة شحن كانت تعبر الخليج حين أصابها مقذوف مجهول، ما ‏أدى إلى انفجار كبير في جانبها ‏الأيمن‎.‎

وأضافت الهيئة: إنها لا تملك معلومات عن أي تأثير بيئي حتى ‏الآن، ‏مشيرة إلى أن السلطات تواصل التحقيق‎.‎

وتجري السلطات تحقيقات لتحديد ملابسات الحادث بدقة حالياً ‏مستمرة‎.‎

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت الشهر ‏الماضي، عن تضرر ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان جراء ‏انفجار ‏خارجي لم تحدد أسبابه‎.‎

الملك البحريني والرئيس المصري يبحثان التطورات الإقليمية في المنطقة
ترامب: سنواصل قصف إيران بلا هوادة إذا لم تسر المفاوضات كما يجب
الاتحاد الأوروبي يدين انتهاكات إسرائيل في غزة ويدعو إلى احترام القانون الدولي الإنساني
ثلاثة قتلى وثلاثة مصابين جراء غارات إسرائيلية على لبنان
ترامب للدول الأوروبية: اذهبوا واحصلوا على نفطكم بأنفسكم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك