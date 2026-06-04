رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية التركي تنسيق جهود خفض التصعيد في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تنسيق جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف خفض التصعيد في المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أنه جرى خلال الاتصال، الذي تم بمبادرة من وزير الخارجية التركي، استعراض علاقات التعاون بين قطر وتركيا وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة دعم جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأكد رئيس الوزراء القطري ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.



وكان رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية التركي أجريا في الـ 19 من الشهر الماضي اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله التطورات في المنطقة، وآفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.