فرنسا تمنع وزيراً إسرائيلياً ومستوطنين من دخول أراضيها

باريس-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء، أنها منعت وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى عدد من المستوطنين المتورطين في أعمال عنف وقادة منظمات، من دخول أراضيها.

ونقلت قناة “فرانس 24” عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قوله في منشور على منصة “x”: “تم منع وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش و4 من قادة منظمات المستوطنين، و21 مستوطناً متورطين في أعمال عنف، من دخول البلاد”.

وأضاف: “الإعلان الذي يفرض عقوبات جديدة على أولئك المسؤولين عن تكثيف بناء المستوطنات والعنف في الضفة الغربية يتوافق مع خطوات مشابهة اتخذتها كل من بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج”.

يذكر أن سموتريتش الذي ينتمي إلى “الحزب الصهيوني الديني” اليميني المتطرف والذي يروج بنشاط لضم الضفة الغربية، ويدعو إلى إعادة استيطان غزة، هو ثاني وزير إسرائيلي تحظر عليه فرنسا دخول أراضيها مؤخراً، حيث منعت في أيار الماضي وزير الأمن القومي الإٍسرائيلي إيتمار بن غفير المنتمي إلى اليمين المتطرف أيضاً من دخول أراضيها.