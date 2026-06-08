ترامب يدعو إسرائيل وإيران إلى وقف إطلاق النار فوراً

واشنطن-سانا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إسرائيل وإيران إلى وقف إطلاق النار، محذراً من مخاطر استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن ترامب قوله في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”: “يجب على إسرائيل وإيران أن تتوقفا فوراً عن إطلاق النار”.

وأضاف: إن الجانبين نفذا ضربات متبادلة، معتبراً أنه لا حاجة لمزيد من التصعيد، ومؤكداً أن الولايات المتحدة لا تزال قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأشار ترامب إلى أن استمرار العمليات العسكرية لن يسهم في دفع المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران إلى الأمام، داعياً إلى إفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية.

وتأتي تصريحات ترامب بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قصف عدة أهداف في مجمع البتروكيماويات في ماهشهر بجنوب غرب إيران، كما شن هجمات ضد أهداف عسكرية في إيران، بعد ساعات من إطلاق طهران صواريخ ضدها، وكل ذلك في ظل استمرار المساعي الدولية الرامية إلى احتواء الأزمة ومنع اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.