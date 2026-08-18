مقتل 3 أشخاص جرّاء تحطم مروحية في جزيرة سيفنوس اليونانية

أثينا-سانا
أعلنت السلطات اليونانية مقتل ثلاثة أشخاص جراء تحطم مروحية خاصة بالقرب من منطقة مأهولة في جزيرة سيفنوس اليونانية.
ونقلت وكالة ” أثينا” للأنباء عن إدارة الإطفاء قولها: إنّ الحادثة وقعت مساء أمس الإثنين في منطقة ثولوس أثناء اقتراب مروحية من طراز “بيل 206″، من الجزيرة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن التحطم وقع خلال عملية الهبوط، بينما كانت الطائرة على مسافة قصيرة من المهبط، وبالقرب من منازل سكنية، قبل أن تشتعل فيها النيران على الفور.
وأضافت الإدارة أنه تم انتشال جثث متفحمة لثلاثة أشخاص خلال عمليات إخماد الحريق، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن القتلى هم رجلان وامرأة، دون توضيح هوياتهم على الفور أو ما إذا كانوا من ركاب المروحية.
وتجري السلطات اليونانية حالياً تحقيقات لتحديد أسباب وملابسات تحطم المروحية التي كانت قد أقلعت من منطقة ماركوبولو في أتيكا، شرق أثينا، متجهة إلى جزيرة سيفنوس الواقعة ضمن أرخبيل سيكلاديس في بحر إيجه.