مقتل 3 أشخاص جرّاء تحطم مروحية في جزيرة سيفنوس اليونانية

‏ أثينا-سانا‏

أعلنت السلطات اليونانية مقتل ثلاثة أشخاص جراء تحطم مروحية خاصة بالقرب من ‏منطقة مأهولة في جزيرة سيفنوس اليونانية.‏

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ونقلت وكالة ” أثينا” للأنباء عن إدارة الإطفاء قولها: إنّ الحادثة وقعت مساء أمس ‏الإثنين في منطقة ثولوس أثناء اقتراب مروحية من طراز “بيل 206″، من الجزيرة، ‏فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن التحطم وقع خلال عملية الهبوط، بينما كانت ‏الطائرة على مسافة قصيرة من المهبط، وبالقرب من منازل سكنية، قبل أن تشتعل ‏فيها النيران على الفور.‏

وأضافت الإدارة أنه تم انتشال جثث متفحمة لثلاثة أشخاص خلال عمليات إخماد ‏الحريق، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن القتلى هم رجلان وامرأة، دون توضيح ‏هوياتهم على الفور أو ما إذا كانوا من ركاب المروحية.‏

وتجري السلطات اليونانية حالياً تحقيقات لتحديد أسباب وملابسات تحطم المروحية ‏التي كانت قد أقلعت من منطقة ماركوبولو في أتيكا، شرق أثينا، متجهة إلى جزيرة ‏سيفنوس الواقعة ضمن أرخبيل سيكلاديس في بحر إيجه.‏