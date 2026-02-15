تعاون فرنسي–أميركي يسفر عن ضبط 2.4 طن كوكايين في جنوب المحيط الهادئ

باريس-سانا

ضبطت البحرية الفرنسية 2.4 طن من الكوكايين على متن سفينة في مياه بولينيزيا الفرنسية، خلال عملية نفذت بالتعاون مع الولايات المتحدة في الأرخبيل الواقع جنوب المحيط الهادئ.

ونقلت فرانس برس عن المفوضية العليا للإقليم قولها اليوم الأحد: إن العملية جرت الخميس بدعم من طائرة عسكرية، ما يرفع إجمالي كميات الكوكايين المضبوطة في المياه البولينيزية خلال شهر واحد إلى نحو 12 طناً.

وكانت ثلاث عمليات سابقة قد أسفرت عن ضبط شحنات تراوحت بين طنين وخمسة أطنان على متن سفن، إضافة إلى 473 كيلوغراماً داخل حاوية في ميناء بابيتي.

وبينت السلطات أن هذه الشحنات لا تكون موجهة إلى بولينيزيا الفرنسية، بل تعبر مياهها قادمة من دول منتجة في أمريكا اللاتينية باتجاه أسواق استهلاكية في المحيط الهادئ، ولا سيما نيوزيلندا وأستراليا.

وجرى التخلص من المخدرات في البحر، عملاً بالممارسات المعتمدة في القانون الدولي، وبالتنسيق مع مكتب المدعي العام في بابيتي، من دون الكشف عن علم السفينة أو نقطة انطلاقها، فيما استأنفت السفينة وطاقمها الرحلة بعد انتهاء الإجراءات، وفقاً لبيان رسمي.

وسجل عام 2025 رقماً قياسياً في المضبوطات، إذ أعلنت فرنسا ضبط 87.6 طناً من المخدرات حول العالم، بزيادة 81 بالمئة على أساس سنوي، بينها 58 طناً من الكوكايين، ما يعكس تصاعد نشاط شبكات التهريب وتوسع مساراتها البحرية.