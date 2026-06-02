ترامب يعيّن بيل بولت مديراً للاستخبارات الوطنية الأمريكية بالإنابة

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، تعيين بيل بولت قائماً بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية “ODNI “، خلفاً لتولسي غابارد التي استقالت من منصبها في أيار الماضي.

ونقلت شبكة “سي بي إس نيوز” الإخبارية الأمريكية عن ترامب قوله في منشور على منصته “تروث سوشيال”: إنه “كلف بولت الذي يشغل حالياً منصب مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان ورئيس مجلس إدارة شركتي “فاني ماي” و”فريدي ماك” بتولي مهام مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة”.

وأضاف ترامب: إن “بولت يمتلك خبرة واسعة في إدارة أكثر القضايا حساسية بالنسبة للولايات المتحدة، إضافة إلى ضمان أمن الأسواق واستقرارها”، مشيراً إلى أن “بولت سيواصل أداء مهامه الحالية بالتوازي مع منصبه الجديد”.

وسيشغل بولت المنصب حتى السادس والعشرين من كانون الثاني المقبل.

وكانت تولسي غابارد أعلنت الشهر الماضي استقالتها من منصبها في إدارة الرئيس ترامب، وذلك بسبب الحالة الصحية لزوجها على أن تدخل الاستقالة حيز التنفيذ في الـ30 من حزيران.

ويعد منصب مدير الاستخبارات الوطنية “ODNI” الذي استقالت منه غابارد أحد أرفع المناصب الأمنية في الولايات المتحدة، حيث يشرف شاغله على تنسيق عمل 18 وكالة استخبارية أمريكية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية “CIA”، ووكالة الأمن القومي “NSA”، ويقدم الإيجاز الاستخباري اليومي للرئيس الأمريكي.

يذكر أن غابارد هي المسؤول الوزاري الرابع الذي يغادر منصبه في إدارة الرئيس ترامب خلال ولايته الرئاسية الثانية، وهو ما يسلّط الضوء على حجم التغييرات المتسارعة داخل الفريق الحكومي الحالي في واشنطن.