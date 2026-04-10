الاتحاد الأوروبي: قرار إسرائيل إقامة 34 مستوطنة جديدة بالضفة غير قانوني

بروكسل-سانا

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، مؤكداً أن هذا الإجراء غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوّض فرص تحقيق السلام.

وشدد الاتحاد في بيان صادر اليوم الجمعة عن المتحدث باسمه للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أنور العنوني، على أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل لتوسيع وجودها في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تخالف ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في الـ 19 من تموز 2024، والتي اعتبرت هذه الممارسات غير قانونية.

وحثّ الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن هذه القرارات والالتزام بواجباتها وفق القانون الدولي، وضمان حماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، كما أدان استمرار وتزايد عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.

وجدد الاتحاد تأكيده على التزامه بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، وفق القرارات الأممية ذات الصلة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أمس الخميس، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر وافق سراً على إقامة 34 مستوطنة بالضفة الغربية.