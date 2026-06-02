أونكتاد: إغلاق مضيق هرمز يثقل حياة نحو مليار شخص حول العالم

جنيف-سانا

أكّدت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “UNCTAD” أونكتاد “أن إغلاق مضيق هرمز ألقى بظلاله على حياة نحو مليار شخص يعيشون في دول ذات اقتصادات هشة”.



وأوضحت المنظمة في تقرير أصدرته، اليوم الثلاثاء، أن “الاقتصادات الهشة تعد في طليعة المتضررين”، مشيرة إلى أن “من بين 75 اقتصاداً من أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، يعتمد 65 اقتصاداً على النفط المستورد”.



وأضاف التقرير: إن “ارتفاع أسعار الطاقة في هذه البلدان سيؤدي إلى زيادة التكاليف، وإلى مفاضلات صعبة بين تغطية فواتير الوقود والاستثمار في الخدمات العامة الأساسية”، لافتاً إلى أن “الاقتصادات الهشة ستشهد ارتفاعاً في تكاليف استيراد النفط بمقدار 20 مليار دولار سنوياً، نتيجة لزيادة الأسعار بنسبة 50% إذا بقيت الأسعار دون تغيير عند مستويات عام 2024”.



وبحسب التقرير: “يمكن أن تؤدي زيادة فواتير استيراد النفط إلى اتساع عجز الحساب الجاري وإضعاف أسعار الصرف، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وتشديد شروط الائتمان وتباطؤ النمو الاقتصادي، وخاصة في الاقتصادات ذات الحيز المالي المحدود”.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة، نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية، ما ساهم في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.

ويمر عبر مضيق هرمز نحو 20 مليون برميل نفط يومياً، وتسبب إغلاقه مع بداية الحرب في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار الخام، ما أثار مخاوف من تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.