09 2 مفوض حقوق الإنسان: إقرار إسرائيل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة حرب

جنيف-سانا

وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأنه “جريمة حرب”.

واعتبر تورك، في بيان نقلته وكالة فرانس برس، أن تطبيق هذا النص التمييزي سيُشكّل انتهاكاً إضافياً وفادحاً جداً للقانون الدولي، وأن تطبيقه على سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة سيكون بمنزلة جريمة حرب.

وشدّد تورك على أن القانون الذي أقره الكنيست، أمس الإثنين، يتعارض بشكل واضح مع التزامات سلطات الاحتلال بموجب القانون الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بالحق في الحياة، ويثير مخاوف جدية بشأن احترام حقوق الدفاع، وينطوي على تمييز شديد، ولذلك يجب إلغاؤه من دون تأخير.

وأكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام تتعارض بشدة مع كرامة الإنسان، وتشكل خطراً غير مقبول يتمثل في إعدام أبرياء.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقرّ، أمس الإثنين، قانوناً يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، الأمر الذي لاقى ردود فعل منددة عربياً ودولياً.

مظاهرة في بلجيكا تندد بجرائم إسرائيل في غزة وتطالب بفرض عقوبات عليها
الصين: مكافحة الجرائم ضد الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة للتدخل في شؤون الدول
دعوات دولية لتهدئة التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران
السوداني وماكرون يبحثان القضايا الإقليمية والدولية
أزمة سوء التغذية في غزة تتفاقم ومنظمات أممية تحذّر من كارثة تمتد لأجيال
