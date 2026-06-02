تأهيل مطار دير الزور يدخل مراحله الأخيرة تمهيداً لافتتاحه

دمشق-سانا

ناقش رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري، خلال اجتماع موسّع مع عدد من مديري الإدارات المعنية، متطلبات المرحلة النهائية من مشروع إعادة تأهيل مطار دير الزور، وآليات استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المعتمدة تمهيداً لإعادة افتتاحه ووضعه في الخدمة.

واستعرض معاون رئيس الهيئة أمجد نخال في الاجتماع، الذي عُقد اليوم الثلاثاء في مبنى الهيئة بدمشق، واقع الأعمال المنجزة ونسب التقدم المحققة، إضافة إلى الإجراءات الفنية والتشغيلية الجارية لضمان جاهزية المطار وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.

وبدأت أعمال إعادة تأهيل مطار دير الزور المدني في الرابع من شباط الماضي، ويكتسب المشروع أهمية خاصة نظراً لدوره المتوقع في تنشيط الحركة الاقتصادية والخدمية في المحافظة، وتعزيز الربط الجوي مع باقي المحافظات، بما يسهم في دعم عمليات النقل والتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.