تأهيل مطار دير الزور يدخل مراحله الأخيرة تمهيداً لافتتاحه

photo 2 2026 06 02 19 37 48 تأهيل مطار دير الزور يدخل مراحله الأخيرة تمهيداً لافتتاحه

دمشق-سانا

ناقش رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري، خلال اجتماع موسّع مع عدد من مديري الإدارات المعنية، متطلبات المرحلة النهائية من مشروع إعادة تأهيل مطار دير الزور، وآليات استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المعتمدة تمهيداً لإعادة افتتاحه ووضعه في الخدمة.

photo 3 2026 06 02 19 37 48 تأهيل مطار دير الزور يدخل مراحله الأخيرة تمهيداً لافتتاحه

واستعرض معاون رئيس الهيئة أمجد نخال في الاجتماع، الذي عُقد اليوم الثلاثاء في مبنى الهيئة بدمشق، واقع الأعمال المنجزة ونسب التقدم المحققة، إضافة إلى الإجراءات الفنية والتشغيلية الجارية لضمان جاهزية المطار وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.

وبدأت أعمال إعادة تأهيل مطار دير الزور المدني في الرابع من شباط الماضي، ويكتسب المشروع أهمية خاصة نظراً لدوره المتوقع في تنشيط الحركة الاقتصادية والخدمية في المحافظة، وتعزيز الربط الجوي مع باقي المحافظات، بما يسهم في دعم عمليات النقل والتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.

photo 1 2026 06 02 19 37 47 تأهيل مطار دير الزور يدخل مراحله الأخيرة تمهيداً لافتتاحه
photo 4 2026 06 02 19 37 48 تأهيل مطار دير الزور يدخل مراحله الأخيرة تمهيداً لافتتاحه
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